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- 『福澤諭吉書簡集』 慶應義塾特装版 全9巻揃
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商品詳細
『福澤諭吉書簡集』 慶應義塾特装版 全9巻揃 月報付き 岩波書店 2001~2003年刊 全９巻定価 44,440円 新品・未開封。各巻、箱入り。 包装状態で保管、焼け無し。2003年までに発見された福沢諭吉の全ての手紙全2564通を納める。１通毎に理解を助ける注記があり、また、各巻の充実した解題により書簡を通して福沢の生涯と思想を見ることができる。第1巻:安政4年12月-明治9年12月第2巻:明治10年1月-明治13年6月第3巻:明治13年7月-明治16年8月第4巻:明治16年9月-明治18年12月第5巻:明治19年1月-明治21年3月第6巻:明治21年4月-明治23年12月第7巻:明治24年-明治27年第8巻:明治28年-明治30年第9巻:明治31年-明治33年,年未詳,補遺 索引:第9巻巻末p1-59 新旧書簡番号対照表:第9巻巻末p61-77
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