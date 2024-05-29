美品☆ときめきメモリアル2 限定版☆攻略本セット

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商品詳細
ときめきメモリアル2の限定版です。開封済みですがソフトのケースに付いているシュリンクは残したままにしてあり、特典関係は未開封の美品です。バラ売り不可のセットとして下記攻略本等をお付けします。■ときめきメモリアル2完全攻略\u0026ビジュアルガイド■ときめきメモリアル2完全攻略ガイド■ときめきメモリアル2パーフェクトガイド■ときめきメモリアル2キャラクターズコレクション
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