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美品☆ときめきメモリアル2 限定版☆攻略本セット
商品番号 K10441791314
商品名

美品☆ときめきメモリアル2 限定版☆攻略本セット
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ときめきメモリアル2の限定版です。開封済みですがソフトのケースに付いているシュリンクは残したままにしてあり、特典関係は未開封の美品です。バラ売り不可のセットとして下記攻略本等をお付けします。■ときめきメモリアル2完全攻略\u0026ビジュアルガイド■ときめきメモリアル2完全攻略ガイド■ときめきメモリアル2パーフェクトガイド■ときめきメモリアル2キャラクターズコレクション
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