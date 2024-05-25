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BTS 2021 SEASON'S GREETINGS 公式　シーグリ
商品番号 N38893580728
商品名

BTS 2021 SEASON'S GREETINGS 公式　シーグリ
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,364 円
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商品詳細

一度開封していますが、綺麗な状態です公式品DVD１回再生済みカレンダー無しマスキングテープ未開封証明写真風カードはテヒョンのみ傷ありです（スマホケースに挟めていたので）ランダム写真→ジミン#BTS#防弾少年団　#シーグリ　#バンタン　#ジミン#2021シーグリ#テテ
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