【値段交渉可能】群書解題　全22巻セット+総目次【全冊セット】

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群書解題 全22輯+総目次編者：続群書類従完成会発行所：続群書類従完成会15000円→12000円→10000円に値下げ致しました。 正続群書類従に収められた約3500点の書目を、学界第一線の諸家230名の総力を結集し、平易でしかも学問的にも高い水準で解説するもの。それぞれ一点ごとに、書名・作者・成立・内容・本文・諸本・参考文献の七つの項目を設けて詳述している。これによって文献の異称、書名の由来、諸写本、類似の文献の所在、研究経過、参考とすべき論文等、あらゆる角度から立体的にその把握が可能となる。群書解題 全22巻セット総目次付きになります。函は無く、本のみとなります。《注意事項＆商品説明》・バラ売り『不可』です。・『送料込み』『匿名配送』です。・即購入okです。・家庭で保管中の経年による些細な擦れや小傷など、中古品であることをご理解ご納得の上でのご購入をお願いいたします。・防水対策し、緩衝材で梱包して発送します。・ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更する場合がございます。・発送の際の段ボール等は、基本的に再利用品を使用しますので、あらかじめご了承ください。◆大幅な値下げはしませんが、値段交渉お受けします◆（値下げ交渉の際は、コメントにてご希望の金額を明示してください）※何か質問などがあれば、コメントにてお願いします※追加の写真、交渉なども承ります。#群書類従#続群書類従#全巻#セット#国学#国史#歴史#史書#文学#傳部#傅部#古典#日本史#太田ぜん#太田節#雑部#雜部#神祇#帝王#補任#系譜#伝部#官職#律令#公事#装束#文筆#消息#和歌#連歌#物語#日記#紀行#管弦#蹴鞠#鷹#遊戯#飲食#合戦#武家#釈字#群書解題#続群書類従完成会