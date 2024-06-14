BUMP OF CHICKEN「THE LIVING DEAD」ハイライン盤

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「BUMPOFCHICKEN/THELIVINGDEAD」BUMPOFCHICKEN(バンプオブチキン)定価:￥2,640#BUMPOFCHICKEN#BUMP_OF_CHICKEN#CD#邦楽再販盤ではなく、2000年にリリースされたハイラインレコーズ盤です。新品未開封ですが、シュリンクに少し大きめの穴が空いています。また、帯の部分に軽く折れがついています。【追記】先日、他のCDの出品物(新品)について、「以前新品で購入した際のものとパッケージ方法が異なる。開封済みのものを梱包を再生させて出品したのではないか？キャンセルしたい」というクレーム(？)を頂戴しましたが、私は業者でないので、その辺の詳しいことは知りませんし、そのようなことはしませんし、できません。品物もCDショップで購入したものしかありません。そういう細かい点を気になさる方は購入しないようお願いいたします。また、素人保管品ですので、CDショップ並みの保管状態をご希望の方もご遠慮ください。