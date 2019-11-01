ZOOM Q3 HD Accessory Pack

値下げしました。エネループによる動作確認しました。写真の物が全てです。(風防、記録カード、電池は付属しません)経年による画面や本体に擦れなどあります。光の加減で本体前部にシール跡があります。キャリングケースにゴムの伸びあります。三脚にネジの緩みあります。取説はメーカーH/Pよりダウンロードできますのでご確認お願いします。あくまで中古品ということをご理解の上ご検討ください。HI−RESAUD.REC:High−ResRecordPCM録音対応有PC接続方法種類:USB接続color:SILVERステレオ/モノラル:ステレオディスプレイタイプ_ST:TFT動画撮影機能有記録媒体(新):SDHC



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