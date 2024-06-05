No.319 正法眼蔵 1～4巻 道元 石井恭二 河出書房新社

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商品詳細
外観は若干の汚れがあります(7枚目の写真)が、中身は汚れ、使用感はほとんどなく、良好な状態です。全4冊著者:道元注釈・現代訳:石井恭二1996～1997年発行定価4900円(1冊)☆他にも出品しています☆↓よろしければご覧ください↓#えりーのしゅみ
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