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塚田詰将棋代表作
商品番号 J50852428102
商品名

塚田詰将棋代表作
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「塚田詰将棋代表作」塚田正夫本棚で保管しておりました。書き込みやシミは確認した限りでは見つかりませんでしたが、多少の色褪せがあります。中古品ということをご理解の上、ご購入お願いします。#塚田正夫#塚田_正夫#本#生活／諸芸・娯楽
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