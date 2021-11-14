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商品詳細
「塚田詰将棋代表作」塚田正夫本棚で保管しておりました。書き込みやシミは確認した限りでは見つかりませんでしたが、多少の色褪せがあります。中古品ということをご理解の上、ご購入お願いします。#塚田正夫#塚田_正夫#本#生活／諸芸・娯楽
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