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商品詳細
この度はご覧いただきありがとうございます！DMATに興味があり、勉強のため購入しましたが、違う道に進もうと買ってからそのまま何も見ずに保管してました。新品です。◆即購入歓迎です！◆ご不明点や気になる点などは、コメント欄にてお気軽にご質問ください！◆お値下げは要ご相談ください。※交渉中の場合であっても、即決された方を優先しております。「DMAT標準テキスト」日本集団災害医学会定価:￥5200#日本集団災害医学会#本#自然／医療・薬学・健康#新品#DMAT#看護師#災害救護 #災害ナース#テキスト
http://narcologia.ru/goods/Sydney347749.html
http://narcologia.ru/goods/encourage687172.html
http://narcologia.ru/goods/conception943157.html
DMAT標準テキスト
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