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【SG-3000】 ゴルゴ13
商品番号 O77884315929
商品名

【SG-3000】 ゴルゴ13
ブランド名 セガ
特別価格 税込 2,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【SG-3000】ゴルゴ13⚪ゲーム機　　SG-30001000共用⚪初期動作　　　　⭕⚪説明書　　　　　⭕※書き込み無し⚪端子　研磨して無水エタノールで仕上げ⚪梱包防水対策＋プチプチ＋封筒☆ギアコンバーターの再販も10月に決定しましたのでこの機会に是非！
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