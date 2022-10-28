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商品詳細
【SG-3000】ゴルゴ13⚪ゲーム機 SG-30001000共用⚪初期動作 ⭕⚪説明書 ⭕※書き込み無し⚪端子 研磨して無水エタノールで仕上げ⚪梱包防水対策＋プチプチ＋封筒☆ギアコンバーターの再販も10月に決定しましたのでこの機会に是非！
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