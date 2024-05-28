Nintendo switch lite ニンテンドースイッチライト本体b43

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Nintendoswitchliteニンテンドースイッチライト本体※値下げしました、値下げは売れなかった場合少しずつ値下げいたしますので、値下げコメントは削除します。本体のみです。初期化してなら発送いたします。@作動確認済 -全てのボタン、タッチスクリーン、問題なし -wifi、ゲーム読み取り、充電、問題なし中古品ですので傷については必ず写真を確認してから購入をしてください。全て作動確認してから送ります。すり替え禁止の為発送後の返品は受けておりません。#任天堂#Nintendo#switchライト#ニンテンドースイッチライト#スイッチライト本体#ニンテンドースイッチライト本体#Nintendoswitchlite