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【値下げ！】集英社版『世界の文学』全38巻セット。珍しく価値ある作品揃いです。
商品番号 O40314601324
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【値下げ！】集英社版『世界の文学』全38巻セット。珍しく価値ある作品揃いです。
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 16,284 円
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商品詳細

1976/6～1979/9に出た新しい作品のみの文学全集。各巻内容は画像２を見てください。すばらしい作家・作品揃いです。全て新刊で購入。箱入りなので、本体の経年劣化は少ないです。天などにシミは少し有り。その代わり、ビニールカバーの縮みや箱の微少なイタミはあります。月報、帯は全巻あり。セット販売のみとさせていただきます。（収録作家）ジョイス、カフカ、ザミャーチン、ブルガーコフ、レオーノフ、ミラー、セリーヌ、ナボコフ、ボルヘス、サルトル、カミュ、ブロッホ、パヴェーゼ、ウォー、ウィルソン、スパーク、オブライエン、ゴールディング、マードック、シリトー、ノサック、グラス、ヨーンゾーン、シモン、ユルスナール、ロブ=グリエ、ビュトール、ル・クレジオ、サングィネーティ、カルペンティエール、マルケス、コルターサル、ジョサ、ドノソ、ソルジェニーツィン、マラマッド、ベロー、ボールドウィン、ロス、バース【値下げ】2023/6/17：38,400円→35,400円
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