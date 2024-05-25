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シングルレコード43枚セット
商品番号 Q28170923533
商品名

シングルレコード43枚セット
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

昭和時代のレコード43枚セットです●状態：全て開封済み、自宅保管となります。大切に保管してきましたが、自宅整理のため出品します。●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。#田原俊彦#近藤真彦#山口百恵#ピンクレディ#世良公則#チェッカーズ#サザンオールスターズ#イルカ#海援隊#なごり雪#水谷豊#新田純一#アリス#寺尾聰#いい日旅立ち#布施明#中村雅俊#スニーカーぶる〜す
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