【新品・未使用】リモコンプラス＆ヌンチャク

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商品詳細
新品未使用です。そのため動作未確認です。即購入OK※リモコンプラスの内箱がありません。匿名メルカリ便、プチプチで丁寧に梱包して発送します。他のソフトも出品してますので、まとめて購入で割引します。wiiu,ウィー,カービィマリオ,パーティカセット,ソフト,WIIU10/15
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