NINTENDO SWITCH LITE グレー ポケモンセット 美品

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商品詳細
即日24時間以内に発送致します。NINTENDOSWITCHLITEグレーとポケットモンスタースカーレットのセットです。アルコール消毒済み画面フィルム貼っています。写真の通り美品です。動作確認初期化済みmicroSD64GB充電器ケースお付けします。メルカリで購入し1ヶ月ほどポケモンをプレイしてクリアしたので出品します。購入したときの使用歴は半年とお聞きしました。少しバッテリー劣化がみられますが問題なく使用できます。color:GRAYゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#NintendoSwitch#ニンテンドースイッチライト#ポケモンスカーレット#ポケモンバイオレット
http://narcologia.ru/goods/seamless717029.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly390884.html
http://narcologia.ru/goods/update610895.html
NINTENDO SWITCH LITE グレー ポケモンセット 美品
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