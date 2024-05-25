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商品詳細
#ラッキー店長のゲーム関連部屋即購入、無言購入歓迎です。初期化済です。付属品は写真の通りです。ARカードも全て揃っています。SDカードは付属しません。液晶割れ、抜けはありませんし、傷も少ないです。十字キー、ボタンは全て綺麗に動作します。本体背面に傷がありますので、やや傷有りににしていますが、背面以外に目立った傷はありません。宜しくお願い致しますm(__)m「Newニンテンドー3DSLLメタリックブルー」任天堂定価:￥18800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー
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