香炉 象 龍 仏塔 銅製 台付　仏具 彫刻 置物 開運 風水 骨董 アンティーク

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装飾···その他種類···香炉主な素材···銅ご覧いただきありがとうございます。・像型で仏塔を乗せて、てっぺんに龍のデザインの香炉です。・結構リアルというか、精細に製作されていると思います。・材質は銅製です。・古い物だと思いますのでスレ、キズ、変色等あります。・若干の傾き、ガタつきがある様です。・置物としても良いと思います。・画像の台が付属致します。・現状渡しになりますので、画像にてよくご確認の上ご判断くださいませ。・サイズは高さ本体約26cm、本体幅22.5cm、本体重量約1.22kgです。・香を焚かれる方、又は美術品としてコレクションいかがでしょうか？・※茶筅はサイズの指標用の為付属しません。【以下お願い事項です（重要）。】・付属する物は画像の物がすべてになります。・時間の経過によるスレ、汚れ、キズ、がございますので、画像でのご判断でよろしくお願いします。・中古品ですので神経質な方、完璧なものをお探しの方は購入をお控えくださいませ。・真贋、材質等は当方の主観にて表記しておりますので出品のタイトルは参考程度に御考え下さいませ。・商品説明に無い様な大きなダメージ等ある場合以外、御購入者様の都合でのご返品はお受けできませんのでご了承よろしくお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。