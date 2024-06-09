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商品詳細
MarvelLegendsWave.11BAFAbsorbingManSeriesマーベルレジェンドアブソービングマン内容物・Beetleビートル本名 ：JaniceLincolnジャニス・リンカーン初登場：CaptainAmerica#606(June,2010)フィギュア種類…アクションフィギュアサイズ…6インチ約15cmスケール…1/12メーカー…ハズブロHasbro(米国)発売…2016年定価…$19.99状態…開封済み(欠品:ビルドパーツ)新品未開封品をビルドパーツを取り外した後に、一度も飾らずすぐにOPP(透明な)袋に密閉して暗所にて保管した商品です。※アメトイ特有の生産時の個体差、塗装ムラ等はご容赦ください。海外輸入品となります。商品状態については、写真3枚目以降にてよくご確認の上、ご購入ください。ブリスターパッケージ、アブソービングマンのビルドパーツはお付けせず、フィギュア本体のみの発送となります。予めご了承ください。!!!購入希望の方は、事前にコメント頂ければ、表示価格より10000円値引きを新たな商品ページを作成した上で販売致します。#MarvelLegendsMarvelLegends#Marvel#マーベルレジェンドマーベルレジェンド#マーベル#SpiderManSpider-Manスパイダーマン#AvengersAvengersアベンジャーズ#XmenX-MenXメン#HasbroHasbro#ハズブロハズブロ#ML11_6
http://narcologia.ru/goods/subtropical132301.html
http://narcologia.ru/goods/revamp366722.html
http://narcologia.ru/goods/stair70500.html
マーベルレジェンド Wave.11 #6 ビートル-
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輸入品・未使用】ML [ｸﾞﾘｰﾝ ｺﾞﾌﾞﾘﾝ] ﾋﾞｰﾄﾙ-
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