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【CD】ゴールデン☆アイドル 岩崎良美
商品番号 L23808609925
商品名

【CD】ゴールデン☆アイドル 岩崎良美
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 3,200 円
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商品詳細

ジャケット、ディスク、ブックレットに目立った汚れや傷はございません。中古品であることをご理解いただいたうえご購入をお願いいたします。80年代アイドル　松田聖子　河合奈保子　柏原芳恵
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