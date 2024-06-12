カルトナージュ 手芸図案集　Brode \u0026 Cartonnage

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『Brode\u0026Cartonnage手芸図案集』刺繍した布で作るカルトナージュの書籍可愛い刺繍の図案付き-フランスで購入-写真を参考にしただけなので状態は非常に綺麗です折り目や開きグセもありません-記述は仏語ですが、サイズなどは判読可能（写真参照）-帰国してそのまま段ボールで保管、状態は綺麗ですが自宅保管のとこをご理解の上ご購入ください※簡易包装（プチプチなし）レターパックの予定#カルトナージュ#カルトナージュ書籍#フレンチカルトナージュ