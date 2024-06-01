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動作品　3DS LL ポケットモンスター Y 本体のみ　3dsll
商品番号 T94633926107
商品名

動作品　3DS LL ポケットモンスター Y 本体のみ　3dsll
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。3DSLL本体のみです。タッチペン、SDカード、充電器は付属しません。写真4・5のように補修してあります。動作品です。ソフト起動、カメラ、SDカードチェック済みです。あくまでも中古品ということをご理解いただきご購入ください。よろしくお願いいたします。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS#3dsll#ポケモンY#ポケモン
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