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改訂CompTIA PenTest+（PT0-002）試験対策総仕上げ問題集
商品番号 R39500146074
商品名

改訂CompTIA PenTest+（PT0-002）試験対策総仕上げ問題集
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

試験：改訂CompTIAPenTest+（PT0-002）◆問題数◆254問以上（10月版★モノクロ2in1両面印刷）※最新シミュレーション問題対応◆発送◆ビニール袋に入れてらくらくメルカリ便で発送致します。◆注意事項◆★図面・画像上の英語はそのままです。予めご了承ください。★実試験問題ですので、標準解答（100％正解保証）がございません。★商品が届いたにもかかわらず受取評価・連絡をせずに放置する方はご遠慮ください。★年中無休で対応しておりますが、出張先でまたは移動中にネット繋がりにくい場合はございます。予めご了承ください。できるだけ自己紹介欄で出張予定をお知らせ致しますので、ご入札前に自己紹介欄をご覧になってご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/revamp569422.html
http://narcologia.ru/goods/browse8791.html
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