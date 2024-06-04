「COSMIC CHILD」白井貴子 \u0026 CRAZY BOYS 旧規格 帯付属

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「COSMICCHILD」白井貴子\u0026CRAZYBOYS旧規格2枚組CSR刻印あり消費税表記なし帯付属（50DH723～41987年）※プラケースは傷・破損により新品と交換している場合があります※同アーティスト他作品を出品する際まとめて再出品する可能性があります収録曲[Disc1]1.GoodWishes2.NaNaNa3.Rock'nRollParadise4.よくばりSunShine5.不思議な不思議なピーターの話6.FantasticVoyage7.StandupBoy8.住所のないLoveLetter9.COLORFIELD[Disc2]1.NeverChange2.BambiBeat3.AfricanDreamer4.AntiqueMoonの丘5.MoonLightLoneliness6.LongTallDanny7.Egg\u0026Chicken8.COSMICCHILD