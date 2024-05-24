「古本 茅山大法」陣英略 編 鬼谷先師記念堂

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商品詳細
「古本茅山大法」陣英略編鬼谷先師記念堂◆◆詳細◆◆中国，茅山道教の霊符集でしょうか霊符がたくさん掲載されています中国で刊行された書籍で、テキストは中国語になります◆◆仕様◆◆洋書中国語呪い占い道教咒スピリチュアル参考書教本ペーパーバック20x13.5cm269ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレが少しある程度ページ良好#本#霊符#鬼谷先師#道教#鬼谷子
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