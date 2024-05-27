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【純正充電器付き】Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー
商品番号 H23656036976
商品名

【純正充電器付き】Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 7,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】Newニンテンドー3DSLLメタリックブルー【付属品】・本体・タッチペン(互換性の為、収納できません)・純正充電器【オプション】＋100円で収納できるタッチペン＋200円でSDカード＋500円で純正充電器お付けできます。購入前にコメントください。【状態】中古品のため、本体にスレや傷などの使用感がございます。画面の傷の程度は少なく、発色良好、動作も良好な商品です。【動作確認】・ソフトの読み込み→ok・タッチ操作→ok・スピーカー→ok・マイク認識→ok・ボタン操作→ok(LR含む)【発送について】お支払いより48時間以内発送。迅速、丁寧な発送を心がけております。※稀に、急な出張や、旅行に行く事があるため、発送までの期間を一番長い【4〜7日】に設定していますが、基本的には48時間以内に発送しています。#任天堂#Nintendo#DS本体#ニンテンドーDS
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Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー
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Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー
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