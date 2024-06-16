美品、スターミーv csr

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即購入⭕スターミーvcsr暗所にて大切に保管しておりました。素人目で美品となりますが、トラブル防止のため一律プレイ用でお願いします。神経質な方はご購入をお控え下さい。すり替え防止のため、購入後の返品やキャンセルは遠慮願います。写真で納得された方のみ購入お願いしたします。追加希望ございましたらコメントにてお願いいたします。商品はスリーブとローダーに入れて濡れ対策をして発送致します。よろしくお願い致します！種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...CSRボックスパックシングル...シングル