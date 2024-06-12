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バセットハウンド　犬　洋書　レア物
商品番号 Q68990822654
商品名

バセットハウンド　犬　洋書　レア物
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,521 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり年代物でレア物かと思います。バセットハウンドの洋書です。古いものですのでご理解ある方に。バセットハウンド好きな方　犬好きな方　インテリアなどにもいかがでしょうか
http://narcologia.ru/goods/stair216900.html
http://narcologia.ru/goods/stair661700.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild18952.html
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