バセットハウンド　犬　洋書　レア物

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商品詳細
かなり年代物でレア物かと思います。バセットハウンドの洋書です。古いものですのでご理解ある方に。バセットハウンド好きな方 犬好きな方 インテリアなどにもいかがでしょうか
http://narcologia.ru/goods/stair216900.html
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