ファミコン本体 互換機 IPS 8ビットポケット HD レトロゲーム

◎新品未使用品です。◎15時までの注文は即日発送したいと思っております。★値下げ不可★沖縄及び離島の方は購入をご遠慮ください。※自己紹介等ご覧ください。【FC互換機】IPS8ビットポケットHD対応機種：ファミリーコンピュータハード(FCHD)ジャンル：本体メーカー：コロンバスサークル発売日：2023/04/06JAN：4582286324293型番：IPS8BITPOCKETHD特徴懐かしの名機「ファミコン用」のソフトを、IPS液晶の「視野角が広く」「鮮明な」美しい画面で遊ぶことが出来る、究極のポータブルFC用互換機本体です。テレビやPCモニターへの出力も可能!同梱のHDMIケーブルのご利用で、クリアで美麗なHDMI出力の映像で、テレビやPCモニターの大画面でゲームが楽しめます。専用有線コントローラを2個付属。ポータブル機でありながら、2人同時プレイが可能です。本体には充電池を搭載。IPS液晶の美麗な画面でいつでもどこでもFC用ゲームが楽しめます。画面比率が調整できる変換スイッチを本体機能として搭載。「スタンダード（4/3）」・「ワイド（16/9）」の画面比率をお好みで設定して、ゲームを楽しむ事が出来ます。



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