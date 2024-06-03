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商品詳細
こちらは非売品！RSRIDINGSPIRITSPS2販促ポスターです。サイズはB2になります。上部右側にややヨレ、折れ、その他全体的に軽微なヨレ程度はややあります。その他、長期保管品の為、経年による軽微なシミ、汚れ、ヨレ、スレ程度はありと思っていただければ助かります。丸めて保管していたので、巻きクセはあります。画鋲の穴などはなく、未使用品となっています。発送は丸めたままプチプチで包み、さらにダンボール覆うように梱包いたします。サイズ(約)縦:72.8cm横:51.4cmハッシュタグに#ポスターフォックスを追加しましたので、他に出品しているポスター商品がみれますのでご活用ください。#ポスターフォックス
http://narcologia.ru/goods/injure863667.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical843701.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual66746.html
非売品！ RS RIDING SPIRITS PS2 販促 ポスター
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http://narcologia.ru/goods/injure863667.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical843701.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual66746.html
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