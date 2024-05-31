図詳ガッケン・エリア教科事典　11化学

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商品詳細
状態は掲載写真をご覧になってお確かめください。かなり昔の事典で分厚く重いです…。経年のための傷汚れ等気にされない方、ご検討よろしくお願いいたしますm(__)mご質問等はコメント欄にて！その他出品している書籍等はこちらでご覧頂けます。→#琳琳の本棚学研 参考事典 年代物
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