Aぇ! group おてんと魂 LIVE 2022 DVD

＊即購入OK・匿名配送＊(値下げ不可・希望価格の登録❌)■Aぇ!group西からAぇ!風吹いてます！〜おてんと様も見てくれてますねんLIVE2022〜未開封です。大切にしてきましたが、グッズの量がかなり多くなってきてしまったため出品します。素人取扱い・素人保管です。初期傷が気になる方や神経質な方は購入をご遠慮ください。ただいまコレクション整理中です。少しずつ出品していく予定ですので、興味のある方はよろしくお願いします。



西からAぇ!風吹いてます！ ～おてんと様も見てくれてますねん LIVE ...



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