ESM JAZZ 6＊ テナー用マウスピース

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商品詳細
テナー用のESMJAZZ6＊マウスピースです。最近購入しました。オープニングが6＊でコントロールしやすく、またハイバッフルであるため、良く鳴りますが、自分の吹奏イメージに合わないので出品いたします。ティースマークがあります(画像6枚目)。ティップ、レール、テーブルは綺麗な状態で吹奏には問題ありません。マウスピースのみの出品です。リガチャー・キャップは付属しません。ケースにはスラックが入ってあります(画像7枚目)。種類...サックスアクセサリー・パーツ...マウスピース・パーツ...マウスピース
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