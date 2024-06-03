増子敦貴　Flavors アクスタ　GENIC

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増子敦貴 アクリルスタンド GENICFlavorsメンカラ台座2個セットです。アクスタ本体は袋がついておりません。台座は未開封です。目立った汚れや傷等ございませんが、素人保管のため神経質な方はご購入をお控えください。即購入◎お値下げ×バラ売り×