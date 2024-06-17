Numark TT200 ダイレクトドライブターンテーブル

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商品詳細
種類···ターンテーブルNumarkTT200ダイレクトドライブターンテーブル全動作良好です。ステレオLR出音良好です。トルクが強く、スクラッチなどDJプレイにおススメです。ハードカバーNumark純正スリップマット電源ケーブルカートリッジバランスウェイトを付属します。
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