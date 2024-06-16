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- 【SEAL】S.H.Figuarts ヴェノム レット・ゼア・ビー・カーネイジ
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商品詳細
開封品になります。ガラスケースにて飾っていたので、目立った傷や汚れなどなく比較的美品です。あくまで中古品になりますので、ご理解ある方のみご購入お願いします。フィギュア種類···アクションフィギュア#marvel#マーベル#ヴェノム#カーネイジ#S.H.Figuarts
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