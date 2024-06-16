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- 掛け軸書 掛軸書 高野山 森寛紹作「天壌無窮」共箱付き
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商品詳細
「てんじょうむきゅう」天地とともに永遠に続くこと、日本書記、森寛紹（1899～1994年）愛媛県生まれ、1980年高野山真言宗総本山金剛峰寺第406代座主、普賢院住職時（1942年～）森寛紹の筆です。画像8右下シミが1個あります。寸法長さ1505×幅345mm、35年前表装、ワンオーナー保存品、#高野山森寛紹/#仏教美術/#掛軸書/#掛け軸書/#一行書/#書画関心をお持ちの方ご検討ください。
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