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【新品未開封】五等分の花嫁展限定 パペット 一花\u0026二乃\u0026三玖\u0026四葉\u0026五月セット
商品番号 T13645458777
商品名

【新品未開封】五等分の花嫁展限定 パペット 一花\u0026二乃\u0026三玖\u0026四葉\u0026五月セット
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 5,036 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。五等分の花嫁展にて購入した、5姉妹のパペットになります。コレクションとして購入しましたが、引っ越しに伴う整理のため出品致します。他に出品しているものとおまとめで購入される場合は、送料分お値引きさせていただきますので、コメントにてお申し出ください。よろしくお願いします。#五等分の花嫁#ごとよめ#五等分の花嫁展#中野一花#中野二乃#中野三玖#中野四葉#中野五月
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グッズ情報 | 五等分の花嫁展 MESSAGE
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