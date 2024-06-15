【新品未開封】五等分の花嫁展限定 パペット 一花\u0026二乃\u0026三玖\u0026四葉\u0026五月セット

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グッズ情報 | 五等分の花嫁展 MESSAGE



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ご覧いただきありがとうございます。五等分の花嫁展にて購入した、5姉妹のパペットになります。コレクションとして購入しましたが、引っ越しに伴う整理のため出品致します。他に出品しているものとおまとめで購入される場合は、送料分お値引きさせていただきますので、コメントにてお申し出ください。よろしくお願いします。#五等分の花嫁#ごとよめ#五等分の花嫁展#中野一花#中野二乃#中野三玖#中野四葉#中野五月