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商品詳細
Aぇ!group福本大晴くんのちびぬいです。外袋はありませんが、1度も外に持ち出しておらず暗所に保管しておりました。8/4-8/14の期間は発送できませんのでご了承ください。気になる点ございましたらコメントまでお願いします。
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