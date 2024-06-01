ワンピース トンガリバースデー 缶バッジ シュガー 東京ワンピースタワー

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未使用品ですがバッジの性質上、初期キズなどあります。このシリーズは裏面がロットによってスレなど多めだと思います。外装の袋はありますがキレイに開けていなかったのでやぶれなどあり状態は悪いです。一応同封しますが、おまけ程度の扱いで付属品と考えないでください。ご理解いただける方の購入をお願いいたします。