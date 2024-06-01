茶道具 備前焼 小西陶古作 窯変 カニ付き煎茶碗 湯呑 細工彫り縁起物 化粧箱付

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商品詳細
茶道具備前焼小西陶古作窯変カニ付き煎茶碗湯呑細工彫り縁起物化粧箱付4D0507サイズ(約):径７cm、高さ5.2cm、重さ63g
http://narcologia.ru/goods/moped444968.html
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