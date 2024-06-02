SUZUKI KOHAKU 電気大正琴 CHK-1 スズキ こはく

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商品詳細
SUZUKIスズキ KOHAKUこはくソプラノ CHK-1電気大正琴 あまり使用していませんが、中古品ですのでご理解のうえご検討願います。9Vの四角い乾電池1個必要ですのでご用意下さい。写真の品が全てになります。純正ケースに入ってます。商品寸法(長さx幅x高さ)74x15x7cm即購入可能です。
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