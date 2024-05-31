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商品詳細
実家の納戸にしまってあった三雲先生の可愛らしい風景画です。海外の風景かなと思っていますが、南仏の様な明るい陽射しではないので日本国内の風景かもしれませんね。サイズは0号かと思いましたが、横幅は18cmに満たないので、額も絵に合わせて特別に作成された様です。写真でご判断頂きお気に召された方にお譲り出来ればと思います。◉サイズ:絵画部分:約14.8cmx12cm額:約35cmx32.5cm三雲祥之助（みくもしょうのすけ、1902年7月19日–1982年8月19日）は、京都市上京区出身の洋画家。春陽会会員、武蔵野美術大学教授、武蔵野美術学園学園長を歴任。
http://narcologia.ru/goods/response193142.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation790021.html
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三雲 祥之助 風景 | eclipseseal.com
三雲 祥之助 風景 | labiela.com
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