Banksy CUT\u0026RUN ポスター2種\u0026公式ブック

バンクシー14年ぶりの公式展「CUT\u0026RUN」の会場でしか買えない公式ポスターセットになります。会場で販売されていた物につきペストコントロールによる証明書はありません。参考記事https://www.noiseking.com/products/detail22795.html内容についてはポスター2種及び公式ブックの計3点になります。こちらの公式アイテムはスコットランド・グラスゴーの美術館「GOMA」の会場で販売されているアイテムになるので、今のところ日本ではほとんど出回っていません。超貴重、入手困難品のbanksyグッズです。日本国内、美術画廊ではトートバッグとのセットが11万円で即完売になっておりました。ポスターやグッズなど、バンクシーの公式アイテムは、販売が終了し、時間が経つにつれ、価格が上がっていく傾向にあるようです。14年ぶりのバンクシー公式展のポスターや作品集が欲しいという方はできるだけ早く購入した方がお得になります。値段相談、ポスターと公式ブックのバラ売り可能外国人/人気アーティスト···バンクシー



