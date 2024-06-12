前田晶子 作　陶器製小物入れ 蓋物 白・黒 2個組　新品 未使用 です。

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前田晶子作 陶器製小物入れ蓋物白・黒2個組 新品未使用です。指輪・ビアス等を保管したり、お料理を盛ったりするのに良い大きさです。（手作り一品ものです）独特な世界観・感性を持った作家さんです□略歴1963 大阪府生まれ1987 京都市立芸術大学陶磁器科卒業1988 京都市立工業試験場修了受賞／入選1990 朝日現代クラフト展 入選1991 朝日現代クラフト展 入選1993 第2回草月花の器ビエンナーレ 入選1995 第3回日清食品現代陶芸「めん鉢」大賞展 第22回長三賞陶芸展1996 第４回日清食品現代陶芸「めん鉢」大賞展 優秀賞受賞 FLETCHERCHALLENGECERAMICSAWARD'96 入選パブリックコレクション 京都市立芸術大学 ＩＮＡＸ 日清食品若手陶芸作家 女流作家 新進気鋭 陶芸 置物 小物入れ 蓋物 希少 レア 京都市立芸術大学 京都芸大 貴重 コレクター インテリア アート#前田晶子#前田_晶子#晶子#置物#小物入れ#陶器_小物入れ#陶芸#蓋物#女流作家#陶芸作家#新品#未使用#保管品#値下げ種類...蓋物