Pioneer XDJ-1000MK2

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商品詳細
PioneerXDJ-1000MK2PioneerDJ#PioneerDJ#PioneerXDJ_1000MK2種類···CDJプレーヤー18年製家で使っていました。外に持ち出したことはありません。各動作問題ありません。ノークレームノーリターンでお願い致します。写真のケーブルをセットにして出品します。梱包の関係で出品までに時間がかかってしまいます。申し訳ございません。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit923686.html
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