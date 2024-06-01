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Pioneer XDJ-1000MK2
商品番号 V86012444355
商品名

Pioneer XDJ-1000MK2
ブランド名 パイオニア
特別価格 税込 39,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PioneerXDJ-1000MK2PioneerDJ#PioneerDJ#PioneerXDJ_1000MK2種類···CDJプレーヤー18年製家で使っていました。外に持ち出したことはありません。各動作問題ありません。ノークレームノーリターンでお願い致します。写真のケーブルをセットにして出品します。梱包の関係で出品までに時間がかかってしまいます。申し訳ございません。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit923686.html
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