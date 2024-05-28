YAMAHA キーボードPSR-195

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電子ピアノ電子キーボードYAMAHAヤマハPSR195特に目立つような大きなダメージはありません。長期自宅保管のため、鍵盤が全体的に少し変色しています。使用による細かいスレなども多少ありますが、汚れや破損などはなく、全体的に状態は良好だと思います。埃などできる限り取り除いていますが、細かい隙間など取りきれていない部分があります。取扱説明書は付いていませんが、公式ページよりダウンロードが可能です。鍵盤、モードなどランダムで動作確認済みです。特に問題なさそうでした。【付属品】譜面台、アダプター【サイズ】約33×91×11cm★微妙なニュアンスを表現できる61鍵キーボード、ピアノモード付き。★ピアノモードは、ボタン一つでピアノ練習に適した設定に切り替える機能です。音色、ソング、自動伴奏スタイルのすべてがワンタッチでピアノモードに切り替わります。★いろいろな音楽ジャンルの演奏が楽しめる100音色（最大同時発音数16） 、100リズムのオートアカンパニメント（自動伴奏機能）★ファミリーソング、クリスマスソング、こどものうた光ナビは付いていません。お手持ちのイヤフォン、ヘッドフォンを挿してのご利用も可能です。YAMAHAPSR-195ヤマハ定価：¥33000#ヤマハ#YAMAHAPSR_195↓取説のURLです。https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/4/314834/PSR195J.PDF6980.4980種類...電子ピアノ種類...キーボード・シンセサイザー