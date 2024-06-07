BOSS 刀　100w

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商品 美品BOSSの刀アンプ（ヘッドタイプ）です。使う機会がなくなった為出品いたします。ダンボールに入れて発送します。本体、フットスイッチ、専用ケーブル、電源ケーブル付属。あくまで中古品なのでご了承ください。アンプ種類···プリアンプ（コントロールアンプ）神経質な方、完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。コメントの返信は日中仕事の為、遅れますがご了承下さい。