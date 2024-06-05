B'z☆2018エキシビジョン☆ディズニー♡コラボTシャツ

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B'z☆2018エキシビジョン☆ディズニー♡コラボとても可愛いTシャツです。当時とても人気商品でした。新品、未開封、未使用品です。Ｍサイズになります。色はブラックです。今ではなかなか手に入らない貴重なお品物になります。１つしかないので早い者勝ちです。長期自宅保管の為気になさる方はご遠慮ください。発送の￼際、折り畳んでの発送になります。ご了承ください。ノ－クレ－ム、ノ－リターンでお願い致します。値下げ不可。人気グループ···B'zグッズ種類···Tシャツ