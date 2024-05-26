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Vandoren バンドレン B40 クラリネット　マウスピース
商品番号 B92934976266
商品名

Vandoren バンドレン B40 クラリネット　マウスピース
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンドレンのクラリネット用マウスピースです。モデルはB40です。写真のリガチャーも付属します。リガチャーの跡など使用感があります。#バンドレン#クラリネット#マウスピース
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