Vandoren バンドレン B40 クラリネット　マウスピース

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商品詳細
バンドレンのクラリネット用マウスピースです。モデルはB40です。写真のリガチャーも付属します。リガチャーの跡など使用感があります。#バンドレン#クラリネット#マウスピース
http://narcologia.ru/goods/ambassador898406.html
http://narcologia.ru/goods/capitation663708.html
http://narcologia.ru/goods/troupe958311.html
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