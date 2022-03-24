BOSS ボス Space Echo スペースエコー　RE-2 ディレイ

エフェクトタイプ···ディレイ・エコー値下げもご相談ください。機材整理のため出品します。さ裏面のテープは希望があればきれいに剥がします。ご相談ください。以下引用です。・RolandRE-201SpaceEchoのサウンドを再現したコンパクト・ペダル・温かみのあるエコー・サウンドは、オリジナルの2倍の長さで使用可能・オリジナルの内蔵SPRINGREVERBを完全再現・3つの再生ヘッドとリバーブを組み合わせることで11種類のサウンド・バリエーション・WOW\u0026FLUTTERノブにより得られる、心地よいモジュレーション効果・本体のフットスイッチを長押しすることで、タップテンポの入力やTWIST効果を得ることが可能・ダイレクト音は、アナログ・ドライ・スルーとオリジナル・プリアンプ・サウンドから選択して出力可能・キャリーオーバー・スイッチにより、エフェクトをOFFした際に残響を残すか、残さないかを選択可能・ステレオ対応の入出力端子を装備・外部フットスイッチやエクスプレッション・ペダルを接続することで、様々なパラメーターを足元でコントロール可能■モード:11種類■バイパス:バッファード・バイパス■コントロール:MODE、REPEATRATE、WOW\u0026FLUTTER、INTENSITY、TONE、ECHOつ、REVERB、CARRYOVERスイッチ、ペダル・スイッチ■インジケーター:CHECKインジケーター（バッテリー・チェック兼用）■接続端子:INPUTA（MONO）、INPUTB、OUTPUTA（MONO）、OUTPUTB端子:標準タイプ、CTL/EXP端子:TRS標準タイプ、DCIN端子■電源:アルカリ電池（9V形）、ACアダプター（別売）■消費電流:75mA■連続使用時の電池の寿命 アルカリ電池:約4.5時間 ※使用状態によって異なります。



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